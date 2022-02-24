Ушла из жизни ветеран тверской журналистики Кира Кочеткова

Кира Кочеткова ушла из жизни в Тверской области Фото: Законодательное Собрание Тверской области

В Тверской области ушла из жизни ветеран тверской журналистики Кира Степановна Кочеткова. Соболезнования в связи с утратой выразил губернатор Игорь Руденя.

- Кира Степановна была одним из самых ярких, уважаемых и авторитетных журналистов Тверской области. Профессионал высочайшего уровня, светлый и отзывчивый человек с большим сердцем и открытой душой, она всегда полностью отдавала себя любимому делу. И в работе, и в общественной деятельности Кира Степановна оставалась верна своим принципам – это глубокая личная порядочность, честное служение своей стране, подлинная забота о Тверском крае и его людях. Память о Кире Степановне, о ее добрых делах останется в истории Верхневолжья, будет жить в сердцах близких, коллег, многочисленных героев ее публикаций, всех, кто ее знал и ценил, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

В 1970 году Кира Кочеткова пришла на работу в областную молодежную газету "Смена", обучалась в Высшей комсомольской школе и параллельно проходила стажировку в "Комсомольской правде". Общий трудовой стаж Киры Степановны – более 45 лет, из них свыше 30 лет связано с работой в газете "Тверская Жизнь".

Ей присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ", Кира Степановна удостоена Благодарности Президента РФ и Креста святого благоверного князя Михаила Тверского. Награждена почетным знаком "За заслуги перед профессиональным сообществом", специальной премией губернатора "Лучший журналист года", наградой Союза журналистов РФ "Честь, достоинство и профессионализм", знаком "Золотой фонд прессы".