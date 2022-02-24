Сотрудники МЧС провели дезинфекцию здания железнодорожного вокзала в Твери

МЧС провело дезинфекцию железнодорожного вокзала Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, провели дезинфекцию здания железнодорожного вокзала в Твери.

Личный состав СПСЧ провел обработку всех контактных поверхностей в основных залах, места общего пользования, поручни и перила, служебные помещения, перроны и лестницы снаружи здания.

- Для обработки использованы специальные растворы, которые безвредны для людей, растений и животных, - уточнили в ведомстве.

Работа проводилась с соблюдением всех правил безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты.

24 февраля в Тверской области подтверждено 1 116 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии подтверждено 142 105 случаев заражения.