В Твери сбитого пешехода откинуло на встречный автомобиль

Пешеход попал под две машины в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 22 февраля, на улице Орджоникидзе в Твери.

32-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ 320", при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий (зеленый) сигнал светофора наехал на 49-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

После наезда пострадавшего откинуло на "Рено Дастер", который ехал во встречном направлении. В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.