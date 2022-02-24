В Тверском театре юного зрителя представят премьерный спектакль-исследование о любви

В Тверском ТЮЗе скоро премьера. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Тверской театр юного зрителя подготовил еще одну премьеру. На камерной сцене спектакль по повести «Митина любовь» русского классика, нобелевского лауреата Ивана Бунина.

Постановку сделала приглашенный режиссер Ирина Васильева - выпускница ГИТИСа.

Как значится в анонсе, она сама считает этот спектакль исследованием на тему любовных волнений, психологии любви:

- Мы задаём вопросы: почему вышло так, а не иначе? Как победить ревность? Что делать, когда остался один на один со своим чувством? Мы хотим вместе с Митей пройти этот путь, посмотреть на историю со стороны, понять, где нужно было повернуть в другую сторону. У нас нет готовых рецептов, но мы не боимся задавать вопросы.

Спектакль будет представлен в ТЮЗе 6 и 7 марта в 19:00, 8 марта в 13:00, 9 и 10 марта в 19:00.