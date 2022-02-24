В Тверской области 24 февраля коронавирусом заразились 1116 человек

Количество заболевших ковидом в регионе идет на спад.

По данным на 24 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1116 человек. Снижается число заболевших коронавирусом в регионе. Пик был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 142105 заболевшим.

Всего с начала пандемии 93515 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 83 человека. На карантине - 46082 заболевших. Больше на 1031 человек, чем сутки ранее.

2508 человек скончались. За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умерли 2 человека. Госпитализировано за минувшие сутки 170 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 669 524 человека, за сутки – 102 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 57 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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