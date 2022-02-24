Житель Тверской области осужден за изготовление взрывчатки

Житель Тверской области получил условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

Конаковским городским судом Тверской области вынесен обвинительный приговор в отношении 34-летнего местного жителя.

Мужчина осужден за изготовление и хранение взрывчатки (ч.1 ст. 222.1 и ч.1 ст. 223.1 УК РФ).

Незаконная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области совместно с полицейскими.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства фигуранта в частном секторе обнаружены готовые взрывчатые вещества, а также более 6 кг пиротехнических смесей для их изготовления. Мужчина изготавливал взрывчатые вещества, используя находящиеся в свободном гражданском обороте компоненты. Качество полученной взрывчатки он испытывал на территории заброшенных построек, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

Судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно со штрафом в размере 110 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.