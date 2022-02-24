С банковской карты жителя Тверской области украли сбережения

Похищенные деньги девушка потратила в кафе Фото: Валерий РОМАНОВ

Сотрудники Западнодвинского отдела полиции раскрыли кражу сбережений с банковской карты 59-летнего местного жителя. Со счета мужчины пропали 95 000 рублей. Выяснилось, что деньги были переведены с помощью онлайн-сервиса на телефоне.

Накануне у мужчины было застолье, приходили гости. Одна девушка попросила позвонить телефон хозяина и похитила деньги. Злоумышленницей оказалась 22-летняя жительница Западной Двины.

Похищенные деньги она потратила с компанией в одном из придорожных кафе в Нелидове.

По статье "Кража" на нее завели уголовное дело.