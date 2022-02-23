Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 17:01

В Твери на Волоколамском проспекте напротив Армянской церкви провалился асфальт

Кто-то накрыл место пролома куском линолеума
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Яма на Волоколамке. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Мария Мишкина

Яма на Волоколамке. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Мария Мишкина

В Твери на Волоколамском проспекте провалился асфальт. Яма появилась на противоположной от Армянской церкви стороне проезжей части, в том месте где от основной дороги отходит проезд, ведущий мимо Института усовершенствования учителей.

Фото провала опубликовано в группе "Подслушано у водителей Тверь". Автор снимка, Мария Мишкина, запечатлела как кто-то накрыл место пролома асфальта куском линолеума. Впоследствии линолеум убрали, "Тверь Водоканал" огородил место провала. Почему провалился асфальт, пока неизвестно.