В Твери на Волоколамском проспекте напротив Армянской церкви провалился асфальт

Яма на Волоколамке. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Мария Мишкина

В Твери на Волоколамском проспекте провалился асфальт. Яма появилась на противоположной от Армянской церкви стороне проезжей части, в том месте где от основной дороги отходит проезд, ведущий мимо Института усовершенствования учителей.

Фото провала опубликовано в группе "Подслушано у водителей Тверь". Автор снимка, Мария Мишкина, запечатлела как кто-то накрыл место пролома асфальта куском линолеума. Впоследствии линолеум убрали, "Тверь Водоканал" огородил место провала. Почему провалился асфальт, пока неизвестно.