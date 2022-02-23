Тверская область готовится организовать свои "Алые паруса" для выпускников в Вышнем Волочке

Глава региона поручил разработать концепцию фестиваля для выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области появится праздник для выпускников, аналогичный знаменитым «Алым парусам» в Питере. Как уже сообщала "КП"-Тверь", такое предложение прозвучало 15 декабря во время итоговой пресс-конференции губернатора Игоря Рудени от юнкора Максима Яковлева из Вышнего Волочка.

22 февраля глава региона провёл встречу с главой Вышневолоцкого городского округа Натальей Рощиной. На встрече в том числе обсудили и будущий фестиваль. Мероприятие, которое получило рабочее название "Под парусом Пера", состоится уже будущим летом.

Игорь Руденя и глава муниципалитета обсудили детали планируемого события. Глава региона поручил разработать и представить концепцию фестиваля.