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Общество23 февраля 2022 13:49

Тверская область готовится организовать свои "Алые паруса" для выпускников в Вышнем Волочке

Фестиваль уже имеет рабочее название - "Под парусом Петра"
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Глава региона поручил разработать концепцию фестиваля для выпускников.

Глава региона поручил разработать концепцию фестиваля для выпускников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области появится праздник для выпускников, аналогичный знаменитым «Алым парусам» в Питере. Как уже сообщала "КП"-Тверь", такое предложение прозвучало 15 декабря во время итоговой пресс-конференции губернатора Игоря Рудени от юнкора Максима Яковлева из Вышнего Волочка.

22 февраля глава региона провёл встречу с главой Вышневолоцкого городского округа Натальей Рощиной. На встрече в том числе обсудили и будущий фестиваль. Мероприятие, которое получило рабочее название "Под парусом Пера", состоится уже будущим летом.

Игорь Руденя и глава муниципалитета обсудили детали планируемого события. Глава региона поручил разработать и представить концепцию фестиваля.