Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий показал свои армейские фотографии

Митрополит служил в 1988-90 годах. Фото: instagram.com/ambrose.metropolitan/

В День защитника Отечества Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий поделился фотографиями со своей армейской службы. Владыка опубликовал снимки на собственной Инстаграм-страничке. Фото сделаны в 1988-90 годах, в Харькове.

Митрополит коротко поделился воспоминаниями: "Тогда была одна страна. Русские, белорусы, украинцы, узбеки, казахи, эстонцы, литовцы, латыши, грузины, армяне, азербайджанцы, туркмены, таджики - мы все вместе служили, все были одни народом, одним воинским братством. Даже после службы в армии мы приезжали не раз в свою воинскую часть, в которой прослужили по 2 года".

Армейские фото и воспоминания митрополит опубликовал в соцсети. Фото: instagram.com/ambrose.metropolitan/

Публикация набрала большое количество "лайков" и комментариев. Среди прочих фото лайкнул известный тележурналист Борис Корчевников.