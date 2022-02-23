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Общество23 февраля 2022 10:01

В Твери 101-й День рождения отпраздновала ветеран Великой Отечественной Антонина Сорокина

Тверичанку поздравил глава региона
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Антонина Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла.

Антонина Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла.

Фото: ПТО

23 февраля 2022 года свой 101-й День рождения отпраздновала тверичанка Антонина Васильевна Сорокина. Антонина Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла.

Антонина Васильевна родилась в деревне Высоково (Рамешковский район). До войны работала на трикотажном производстве. Во время Великой Отечественной войны трудилась в тылу, копала противотанковые рвы.

После Победы Антонина Васильевна переехала с семьей в Калинин. Трудилась в колхозе, воспитала четверых детей. Сейчас у неё пятеро внуков и семеро правнуков. Антонина Васильевна награждена медалью «Труженик тыла».

С Днём рождения Антонину Сорокину поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Желаю Вам в мире и радости встречать каждый новый день, чувствуя душевное тепло и заботу близких Вам людей. Великий подвиг, совершенный поколением победителей, наполняет наши сердца чувством гордости за страну, стремлением трудиться во благо Отечества», – говорится в поздравлении.