Высокая женщина с татуировками на руке пропала в Тверской области

Ориентировка на пропавшую Юлию Григорьеву. Фото: ВПСО «Сова»

Пропала жительница Кимр Тверской области Юлия Григорьева 1982 года рождения. 17 февраля 2022 года она ушла из дома на улице Володарского и не вернулась.

О поиске Юлии сообщает тверской Волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова". Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщать по телефонам 8(905)126-65-55 или 112.

Приметы пропавшей: рост 180 см, плотное телосложение, волосы светлые, короткая стрижка. Глаза голубые. Особые приметы: татуировки на левой руке и шрам на правой голени. Была одета в чёрно-красную куртку с рисунком на спине, серую водолазку, чёрные джинсы, красно-розовые ботинки. С собой был чёрный кожаный рюкзак.