В Старице Тверской области "LADA Samara" упала с моста через реку Старчонку

ДТП произошло на ул. Станционной в Старице. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Старице Тверской области утром 23 февраля с небольшого моста через реку Старчонку упал и перевернулся автомобиль "LADA Samara" (ВАЗ-2115). Машина едва не угодила в реку.

ДТП произошло на ул. Станционной (мост располагается недалеко от дома 78в). За рулём машины был водитель 1998 года рождения. По информации областной Госавтоинспекции, он был трезв, но не справился с управлением авто. В результате ДТП пострадала пассажирка 2000 года рождения.