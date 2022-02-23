В Тверской области скончался Заслуженный работник культуры РСФСР Валерий Снегирёв

Скончался Валерий Снегирёв. Фото: ТГОМ

19 февраля на 85-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РСФСР Валерий Снегирёв. Об утрате сообщает Тверской государственный объединённый музей.

С музеем была связана большая часть жизни Валерия Снегирёва. Работать туда он пришёл в 1967 году, сразу после окончания естественно-географического факультета Калининского государственного пединститута (сейчас - Тверской госуниверситет). Работал научным сотрудником, заведующим отделом природы, заместителем генерального директора, исполняющим обязанности генерального директора.

"Он всегда был для нас примером уважительного отношения к людям, творческого подхода к профессии, беззаветной преданности музейному делу. Его имя неразрывно связано с созданием нашего объединения, ставшего крупнейшим музейным объединением России, с новыми природоведческими экспозициями и выставками в головном музее и филиалах, с открытием единственного в нашем регионе Музея природы Селигерского края. Активно и со знанием дела Валерий Валентинович участвовал в научно-исследовательских экспедициях по районам области, практически обойдя и объездив весь Тверской регион. Он был большим знатоком и любителем природы нашего края", - пишут коллеги Валерия Валентиновича на страничке ТГОМ.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Валерия Валентиновича Снегирёва.