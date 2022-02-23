Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Тверь празднует 23 февраля. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление с Днём защитника Отечества губернатору Игорю Рудене и жителям Тверской области.

«В нашей стране военная служба во все времена считалась призванием и делом чести мужественных, сильных духом людей. Уверен, так будет и впредь, ведь из века в век, из поколения в поколение бережно передается память о героических страницах истории, гордость за ратные подвиги наших отцов и дедов», – говорится в поздравлении главы государства.

Поздравления с 23 февраля главе и жителям региона также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, зампред Правительства РФ Юрий Борисов, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, представители Администрации Президента РФ, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы. В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных министерств и ведомств.