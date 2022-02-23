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Происшествия23 февраля 2022 6:14

В Тверской области подросток украл из подъезда детский снегокат

Он хотел продать добычу, но не успел
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Полицейские раскрыли кражу.

Полицейские раскрыли кражу.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кимрах Тверской области полицейские раскрыли кражу детского снегоката. В полицию обратилась местная жительница, ку которой пропал детский снегокат стоимостью 8 тысяч рублей и он пропал.

Выяснилось, что владелица оставила снегокат в подъезде без присмотра, чем и воспользовался вор.

Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход, проверили лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи, а также возможные места сбыта похищенного. Было установлено, что к краже может быть причастен 18-летний местный житель.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где во всём сознался, пояснив, что хотел продать похищенное. Сделать он этого не успел, и снегокат вернулся к владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские напоминают гражданам: не оставляйте свое имущество без присмотра, в том числе - в подъездах и на лестничных клетках.