Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

В преддверии праздника, 22 февраля, губернатор вручил государственные и региональные награды. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, военнослужащих и всех жителей региона.

«В этот день мы отдаём дань уважения всем, для кого главным делом жизни стали защита родной страны, её безопасность и благополучие. Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за родную землю, отстаивали право России быть единой, сильной, суверенной страной. Преклоняемся перед всеми, кто в годы Великой Отечественной войны проявил величайшие мужество и силу духа. Своим подвигом, каждым днём жизни ветераны показали, что высшей ценностью для нашего народа являются чувство долга, любовь к Родине, труд во имя Отчизны», – говорится в поздравлении главы региона.

В преддверии праздника, 22 февраля, губернатор вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области.

В парковых зонах Твери в праздник организованы различные мероприятия. С полудня в парке Победы будет работать полевая кухня. В это же время развлекательная программа начнётся в Горсаду.