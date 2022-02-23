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Общество23 февраля 2022 5:45

14,5 млн рублей субсидий в Тверской области получат работодатели, трудоустраивающие подростков

С несовершеннолетним необходимо заключить трудовой договор, а затем предоставить в центр занятости пакет документов.
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В текущем году в организациях внебюджетной сферы смогут трудоустроиться более 1,4 тысячи подростков.

В текущем году в организациях внебюджетной сферы смогут трудоустроиться более 1,4 тысячи подростков.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Субсидии работодателям, трудоустраивающим подростков, обсуждались на заседании Правительства Тверской области, которое 22 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году заработная плата подросткам будет субсидирована предпринимателям в объёме 100% минимального размера оплаты труда. Будут введены субсидии на горячее питание и оплату труда наставников. Всего на поддержку работодателей направят около 14,5 млн рублей.

Для получения субсидий работодатель должен трудоустроить подростка не менее чем на 10 рабочих дней, и платить ему зарплату не ниже МРОТ.

С несовершеннолетним необходимо заключить трудовой договор, а затем предоставить в центр занятости пакет документов для получения субсидии. Её должны перечислить в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что в 2022 году в организациях внебюджетной сферы смогут трудоустроиться свыше 1,4 тысячи подростков от 14 до 18 лет.