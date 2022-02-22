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Происшествия22 февраля 2022 16:24

У жителя Тверской области украли ценное имущество из гаража

Ущерб составил 37 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 50-летний житель Торжка с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что неизвестный проломил крышу постройки и похитил автомойку, воздушный компрессор, газовый баллон, два комплекта автошин. Ущерб составил 37 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, места сбыта и проверили возможных подозреваемых. Злоумышленником оказался 30-летний неработающий ранее судимый местный житель.

Мужчина сознался в содеянном, похищенное имущество он продал, а деньги потратил. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.