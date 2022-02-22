На реставрацию объектов культурного наследия в Тверской области выделят дополнительные средства

Реставрация, в том числе, будет проводиться в комплексе Тверского императорского дворца. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области находится самое большое в ЦФО количество объектов культурного наследия – 10781. 22 февраля На заседании регионального Правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, были выделены дополнительные средства на проведение работ по сохранению и реставрации памятников культуры.

До 2024 года на проведение реставрационных работ дополнительно выделено более 1 млрд рублей. Реставрация будет проводиться в комплексе Тверского императорского дворца, здании духовного училища, комплексе застройки набережной Афанасия Никитина, музее Салтыкова-Щедрина. Комплексная реставрация запланировав Доме Полежаевых в Калязине. Продолжится ремонт фасадов областного театра драмы.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина будет отремонтирован музей поэта в Берново и флигель усадьбы Олениных в Торжке. Также государственную программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» вошли новые объекты – драмтеатр в Вышнем Волочке и Дворец творчества детей и молодёжи в Твери.