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Общество22 февраля 2022 14:54

Тверским управляющим компаниям назначено более 7 млн рублей штрафов за неубранный снег

Городская администрация продолжает мониторинг качества работы управляющих организаций
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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На прошедшей неделе управляющим организациям было направлено более двухсот предписаний.

На прошедшей неделе управляющим организациям было направлено более двухсот предписаний.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С начала года в Твери по фактам неисполнения управляющими организациями обязанностей по содержанию дворовых территорий назначены штрафы на общую сумму 7 млн 431 тыс. рублей, сообщает городская администрация.

Мониторинг нарушений в этой сфере ведётся ежедневно. На прошедшей неделе управляющим организациям было направлено более двухсот предписаний.

"Основная часть УК, ТСЖ и ЖСК оперативно реагируют на выдаваемые уведомления и в установленные сроки устраняют допущенные нарушения", - отмечают в администрации Твери.

На сегодняшний день в Центральный районный суд подано исковое заявление о признании незаконным бездействия 29 управляющих организаций, не выполняющих обязанности по очистке от снега и наледи кровель, козырьков и лоджий 133 многоквартирных домов. Центральным районным судом города Твери были выданы 17 исполнительных листов об обязании управляющих организаций (ещё до вступления в законную силу решения суда) обеспечить удаление снега и сосулек.