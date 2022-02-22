Председатель Общественной палаты Твери заявил, что в гордуме должны заседать лишь одни одномандатники

Вадим Рыбачук считает важным переход на мажоритарную систему выборов депутатов Тверской городской Думы. Фото: Facebook/Вадим Рыбачук; ТГД

Городской парламент Тверь будет избирать в Единый день голосования осенью 2022 года. Депутатов избирают сроком на пять лет. Заседает в думе 33 парламентария. Из этого числа половину избирают по одномандатным округам (избиратель голосует за персоналии), а половину - по партийным спискам (избиратель голосует за какую-то партию, а потом уж, согласно внутрипартийному ранжированию, партия, победившая на округе, направляет в думу одного из своих членов).

До старта избирательной кампании ещё порядком, но уже стали звучать мнения: сложившуюся систему надо менять. Вот председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук считает, что избирать депутатов в горудуму нужно исключительно по одномандатным округам, без партийных списков кандидатов.

В разговоре с журналистами Рыбачук заявил, что такой подход к организации волеизъявления граждан ложится в русло муниципальной реформы, которая сейчас проводится в России. Плюс: депутат-одномандатник это всегда личность, персоналия и контроль:

-Депутат-одномандатник – это персональная ответственность. Во время выборов он лично встречается с избирателями, представляет им свою программу, принимает наказы, а потом их выполняет. И люди знают, что они избрали именно этого политика, а не кандидата из списка, которого они, может быть, и не видели в своем округе. А значит, есть с кого конкретно спросить результат.

Но пока это лишь мнение, конкретных шагов по изменению системы выборов в тверскую думу власти еще не озвучили.