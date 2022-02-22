В Тверской области формируют список получателей бесплатной школьной формы

Теперь вне зависимости от класса обучения школьников из многодетных семей в регионе обеспечивают бесплатной школьной формой. Фото: Архив "КП"

В школах Тверской области началось составление списков детей из многодетных семей, которым к 1 сентября 2022 года будет бесплатно выдаваться комплект школьной формы. Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля, до августа он будет корректироваться. - В 2022 году около 22 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой. Впервые по решению губернатора Игоря Рудени комплекты получат все учащиеся с 1 по 11 классы. Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы, - сообщает пресс-служба областного правительства. В этом году из бюджета региона на эти цели выделено 130,9 млн рублей. Производством формы будут заниматься тверские компании. В 2020 году школьной формой в Тверской области было обеспечено 11 784 ребенка, в 2021 году – 13 062 ребенка. Реализация данной меры поддержки осуществляется в рамках национального проекта «Демография».