Игорь Руденя накануне Дня защитника Отечества вручил награды жителям Тверской области

Губернатор наградил ряд достойных граждан Верхневолжлья, в том числе, конечно же, военнослужащих. Фото: ПТО

«В этот день мы отдаём дань уважения всем, для кого главным делом жизни стали защита родной страны, её безопасность и благополучие". С таких слов начал церемонию награждения жителей региона, приуроченную к 23 февраля, губернатор Игорь Руденя. - Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за нашу Родину, оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Сегодня высокие государственные награды будут вручены тем, кто продолжает эти выдающиеся традиции. Это люди особой закалки, которые служат Родине, защищая нашу страну и её граждан от любых угроз, передают свой опыт подрастающему поколению, - подчеркнул, обращаясь к собравшимся в большом зале правительства Игорь Руденя. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор вручил начальнику медицинской службы Центрального научно-исследовательского института ВКС Министерства обороны РФ Владимиру Федяеву. - Это значимая оценка моей работы. Но эта награда - не только моя заслуга, а заслуга всего института, моего коллектива, - прокомментировал орденоносец. Высоких госнаград удостоены несколько врачей.

Медаль Луки Крымского вручена врачу-анестезиологу-реаниматологу Детской областной клинической больницы Владимиру Герасимову.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-хирургу Областной клинической больницы Сергею Холодину. В числе награждённых люди самых разных профессий - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, МЧС России, представители ветеранских организаций, оборонной промышленности и военной науки, сотрудники и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища. Глава региона поблагодарил всех награждённых за труд, за службу на благо Родины и отметил, что сегодняшнему поколению тверских школьников есть на кого равняться и с кого брать пример.