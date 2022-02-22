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Общество22 февраля 2022 14:19

В День защитника Отечества в Твери будет работать военно-полевая кухня и пройдёт забег

Мероприятия в честь праздника пройдут в городских парках
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Тверь отпразднует 23 февраля.

Тверь отпразднует 23 февраля.

Фото: Алёна АНИСИМОВА

23 февраля, в День защитника Отечества в Твери пройдут культурные и спортивные мероприятия, сообщает городская администрация.

10:00 - в Бобачёвской роще стартует забег на дистанции 5 км. Победителей соревнования наградят памятными подарками.

12:00 - в Горсаду начнётся семейная спортивно-развлекательная программа.

12:00 - в парке Победы стартует праздничная развлекательная программа. Там же будет работать военно-полевая кухня, пройдёт квест.

16:00 - в парке Победы состоится музыкальное выступление кавер-группы.