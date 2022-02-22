В День защитника Отечества в Твери будет работать военно-полевая кухня и пройдёт забег

Тверь отпразднует 23 февраля.
Фото: Алёна АНИСИМОВА
23 февраля, в День защитника Отечества в Твери пройдут культурные и спортивные мероприятия, сообщает городская администрация.
10:00 - в Бобачёвской роще стартует забег на дистанции 5 км. Победителей соревнования наградят памятными подарками.
12:00 - в Горсаду начнётся семейная спортивно-развлекательная программа.
12:00 - в парке Победы стартует праздничная развлекательная программа. Там же будет работать военно-полевая кухня, пройдёт квест.
16:00 - в парке Победы состоится музыкальное выступление кавер-группы.