В День защитника Отечества в Твери будет работать военно-полевая кухня и пройдёт забег

Тверь отпразднует 23 февраля. Фото: Алёна АНИСИМОВА

23 февраля, в День защитника Отечества в Твери пройдут культурные и спортивные мероприятия, сообщает городская администрация.

10:00 - в Бобачёвской роще стартует забег на дистанции 5 км. Победителей соревнования наградят памятными подарками.

12:00 - в Горсаду начнётся семейная спортивно-развлекательная программа.

12:00 - в парке Победы стартует праздничная развлекательная программа. Там же будет работать военно-полевая кухня, пройдёт квест.

16:00 - в парке Победы состоится музыкальное выступление кавер-группы.