Следователя ОВД в Тверской области осудили за смертельное ДТП

Женщина получила четыре года колонии-поселения Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен приговор суда в отношении женщины, виновной в совершении смертельного ДТП в Торжке. Ее осудили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Авария произошла в ноябре 2020 года на Ленинградском шоссе. Пьяная женщина, съехав в кювет на автомобиле, врезалась в дерево. В ДТП погибла пассажирка.

- На момент совершения ДТП обвиняемая являлась следователем органов внутренних дел, однако не находилась при исполнении служебных обязанностей, - уточнили в региональном СКР.

Подсудимая получила четыре года колонии-поселения с лишением водительских прав на три года.