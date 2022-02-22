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Происшествия22 февраля 2022 14:14

Следователя ОВД в Тверской области осудили за смертельное ДТП

В аварии погибла пассажирка автомобиля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина получила четыре года колонии-поселения

Женщина получила четыре года колонии-поселения

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен приговор суда в отношении женщины, виновной в совершении смертельного ДТП в Торжке. Ее осудили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Авария произошла в ноябре 2020 года на Ленинградском шоссе. Пьяная женщина, съехав в кювет на автомобиле, врезалась в дерево. В ДТП погибла пассажирка.

- На момент совершения ДТП обвиняемая являлась следователем органов внутренних дел, однако не находилась при исполнении служебных обязанностей, - уточнили в региональном СКР.

Подсудимая получила четыре года колонии-поселения с лишением водительских прав на три года.