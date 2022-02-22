В Тверской области проводятся противопаводковые мероприятия на дорогах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На дорогах Тверской области ведутся противопаводковые мероприятия. Подрядные организации проводят весенний осмотр дорожных объектов, расчищают от льда и снега отверстия труб и малых мостов. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников, подготовлена дорожная техника и необходимый запас песка и щебня.

Составлен реестр из 78 пониженных участков автомобильных дорог с водопропускными сооружениями, на которых возможно подтопление. Они расположены в 19 муниципальных образованиях: Андреапольском, Весьегонском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском, Сандовском, Спировском муниципальных округах, Нелидовском, Вышневолоцком, Осташковском и Удомельском городских округах. Бельском, Бологовском, Жарковском, Калининском, Кувшиновском, Зубцовском, Максатихинском и Торжокском районах.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области на период паводка создана специальная комиссия, которая ведет мониторинг ситуации.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах сообщайте по телефонам: 8 (4822) 34-56-54, 8(910) 649-84-56.