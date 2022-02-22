В свином фарше и рагу в Тверской области нашли опасные бактерии

В фарше нашли опасные бактерии Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований выявлены опасные для здоровья человека бактерии в мясной продукции - фарше из свинины "Домашний" и свином рагу.

Образцы поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Пробы были отобраны в двух торговых точках Вышнего Волочка.

В представленных образцах микробиологические исследования показали листерии.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.