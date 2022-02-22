Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 13:49

В свином фарше и рагу в Тверской области нашли опасные бактерии

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В фарше нашли опасные бактерии

В фарше нашли опасные бактерии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований выявлены опасные для здоровья человека бактерии в мясной продукции - фарше из свинины "Домашний" и свином рагу.

Образцы поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Пробы были отобраны в двух торговых точках Вышнего Волочка.

В представленных образцах микробиологические исследования показали листерии.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.