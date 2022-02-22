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Общество22 февраля 2022 13:42

В УФСИН Тверской области возобновили свидания с осужденными

Пока разрешены только краткосрочные встречи через стекло
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В учреждениях УФСИН разрешили краткосрочные свидания

В учреждениях УФСИН разрешили краткосрочные свидания

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 февраля 2022 года возобновляется предоставление краткосрочных свиданий для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач – начальник филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России.

- Свидания будут проводиться в комнатах краткосрочных свиданий, где имеется стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) всеми участниками свидания, на расстоянии друг от друга не менее 1,5 м или через стенку, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

На входе осуществляется контроль состояния здоровья лиц с измерением температуры тела. Посетители с признаками ОРВИ на свидания не допускаются.