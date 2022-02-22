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Общество22 февраля 2022 13:36

В фермерском хозяйстве Тверской области производили говядину с кишечной палочкой

Пробы отобраны Россельхознадзором
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В мясной продукции нашли кишечную палочку

В мясной продукции нашли кишечную палочку

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бактерии группы кишечной палочки выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в пробе говядины. Мясной продукт был произведен в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Верхневолжья.

Образец мясной продукции поступил в лабораторию по направлению регионального управления Россельхознадзора и был отобран непосредственно по месту производства.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.