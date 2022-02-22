22 и 23 февраля водителей в Тверской области проверят на трезвость

В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области 22 и 23 февраля проведет профилактическое мероприятие по проверке водителей на состояние опьянения "Контроль трезвости".

Будьте внимательны на дорогах, сообщайте информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102".

Напомним, что в минувшие выходные во время мероприятия "Контроль трезвости" в регионе госавтоинспекторы выявили 64 пьяных водителя.