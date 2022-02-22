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Общество22 февраля 2022 13:16

22 и 23 февраля водителей в Тверской области проверят на трезвость

Рейд пройдет в районах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области 22 и 23 февраля проведет профилактическое мероприятие по проверке водителей на состояние опьянения "Контроль трезвости".

Будьте внимательны на дорогах, сообщайте информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102".

Напомним, что в минувшие выходные во время мероприятия "Контроль трезвости" в регионе госавтоинспекторы выявили 64 пьяных водителя.