В музее "Василёво" в Тверской области пройдут Масленичные гулянья

Праздник Масленицы состоится 6 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Архитектурно-этнографический музей "Василёво" приглашает гостей на "Масленицу". Семейный праздник состоится 6 марта.

Театрализованные представления пройдут на главной сцене. В программе: выступления творческих и народных коллективов Торжокского района, конкурсные программы для детей и взрослых.

Участников познакомят с обычаями русской зимы, русскими народными играми и забавами. Также на площадке пройдет конкурс частушек и праздничный перепляс (кадриль, барыня, цыганочка), прощальный хоровод вокруг чучела Масленицы. Желающих научат мастерить кукол-Маслениц.

Будут работать торговые ряды с горячим чаем, пирогами и блинами.

Начало праздника в 11:00. В 13:00 - сожжение чучела. Для детей до 16 лет вход бесплатный.

Место проведения: Тверская область, Торжокский район, д. Василёво. Телефон: +7(910) 932-72-00, +7(910) 931-32-63.