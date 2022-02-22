На трассе в Тверской области две машины наехали на велосипедиста

В ДТП пострадал велосипедист Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 21 февраля на 6 км автодороги М-9 "Балтия" - Торопец - Плоскошь в Торопецком районе Тверской области.

Водитель автомобиля "Хендай Акцент", при движении в сторону Торопца, не учел дорожные условия и боковой интервал и наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Велосипедист упал на проезжую часть, где на него наехал водитель автомобиля "ВАЗ".

В результате ДТП 71-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.