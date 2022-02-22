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Происшествия22 февраля 2022 10:50

Жителя Тверской области задержали за хранение наркотиков

Мужчину поймали, когда он поднял закладку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области задержали с наркотиком в руках

Жителя Тверской области задержали с наркотиком в руках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Вышнего Волочка полицейские задержали 32-летнего местного жителя, когда он поднял "закладку" с наркотическим веществом.

При досмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты два свёртка с веществом внутри, три шприца и ампула. Фигурант пояснил, что наркотик приобрел для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ведётся следствие.