Жителя Тверской области задержали за хранение наркотиков

Жителя Тверской области задержали с наркотиком в руках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Вышнего Волочка полицейские задержали 32-летнего местного жителя, когда он поднял "закладку" с наркотическим веществом.

При досмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты два свёртка с веществом внутри, три шприца и ампула. Фигурант пояснил, что наркотик приобрел для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ведётся следствие.