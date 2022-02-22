Жителя Тверской области задержали за хранение наркотиков

Жителя Тверской области задержали с наркотиком в руках
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На улице Вышнего Волочка полицейские задержали 32-летнего местного жителя, когда он поднял "закладку" с наркотическим веществом.
При досмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты два свёртка с веществом внутри, три шприца и ампула. Фигурант пояснил, что наркотик приобрел для личного потребления.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Ведётся следствие.