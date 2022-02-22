В Тверской области после обращения жителей к губернатору построили газопровод в поселке Гузятино

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

В Бологовском районе завершено строительство внутрипоселковых газовых сетей в поселке Гузятино, где проживает более 250 человек. Теперь у них есть возможности для газификации своих домовладений.

Сети построили после обращения жителя поселка Владимир Канаева в июне 2021 года к губернатору Игорю Рудене на личном приеме граждан.

Глава региона отреагировал положительно. Теперь благодаря вводу сетей появилась возможность газификации не только жилых домов, но и социальных объектов в Гузятино.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Согласно ей до 2026 года в Верхневолжье должны проложить 1100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов.