В Тверской области 22 февраля коронавирусом заразились 1284 человека

Количество заболевших ковидом в регионе снижается. Фото: ПТО

По данным на 22 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1284 человека. Снижается число заболевших коронавирусом в регионе. Пик был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 139832 заболевшим.

Всего с начала пандемии 93388 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 60 человек. На карантине - 43947 заболевших. Больше на 1223 человека, чем сутки ранее.

2497 человек скончались. За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умер 1 человек. Госпитализировано за минувшие сутки 280 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 668 726 человек, за сутки – 630 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 57 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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