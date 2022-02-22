В Твери на улице Шишкова иномарка опрокинулась на крышу

ДТП на улице Шишкова Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Алексей Тимошенков (скрин видео)

ДТП произошло в Твери на улице Шишкова утром, 22 февраля.

Около дома №90 столкнулись четыре машины. 34-летняя водитель "Киа", объехав яму справа по обочине, при выезде на проезжую часть не уступила дорогу попутному "Хендэ", под управлением 27-летнего мужчины, и после столкновения опрокинулась на крышу.

"Хендэ" врезался в "Рено" и "Тойоту".

В ДТП пострадала водитель "Киа" и пассажирка "Хендэ". Их доставили в горбольницу №4. Все участники ДТП - трезвые.

Как сообщают очевидцы, на участке затруднено движение транспорта.