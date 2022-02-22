Мошенники обманули тверичан на 1,2 миллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать жителей Твери Фото: Анастасия Осипова

Мошенники продолжают обманывать жителей Твери. За сутки граждане перевели аферистам 1,2 миллона рублей.

Так, 53-летняя учительница одной из школ лишилась 300 000 рублей, поверив лжеполицейскому, который убедил ее перевести деньги на безопасные счета.

Врача аферисты убедили взять кредит в 500 000 рублей и отправить на карту неизвестного человека.

72-летняя пенсионерка перевела лжебанкиру 75 000 рублей, а на следующий день через другой банкомат ещё 300 000 рублей.

43-летнего мужчину обманули на сайте объявлений при покупке снегохода. Мужчина перевел предоплату 31 465 рублей, но снегоход не получил.

По всем перечисленным случаям возбуждены уголовные дела. Злоумышленников разыскивает полиция.