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Общество21 февраля 2022 17:41

За срыв сроков федерального проекта компанию в Твери оштрафовали на 38 миллионов рублей

Решение вынес Мировой суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Решение вынес Мировой суд Фото: архив "КП"

Решение вынес Мировой суд Фото: архив "КП"

В Твери за срыв сроков реализации федерального проекта "Чистая вода" подрядчик привлечен к административной ответственности и оштрафован на 38,5 млн рублей. Об этом сообщает Тверская природоохранная межрайонная прокуратура.

Дело рассматривал Мировой суд. Дело было возбуждено Тверским межрайонным природоохранным прокурором по факту нарушения сроков выполнения работ по реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери.

Постановление суда не вступило в законную силу. Его еще можно обжаловать.