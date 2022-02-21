В Тверской области в 2022 году газифицируют Красный Холм, Жарковский и Молоково

Завершение строительства сетей запланировано на сентябрь 2022-го. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Тверской области будут газифицированы Красный Холм, Жарковский и Молоково, сообщила пресс-служба Правительства региона.

Внутрипоселковые газовые сети в посёлках Жарковский и Молоково были построены в 2021-м. Сейчас ведётся строительство газовых сетей в Красном Холме. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2022-го.

Завершится в текущем году и строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Бежецк» до города Красный Холм протяженностью 49,2 км, газопровода до посёлка Жарковский протяженностью 18,1 км, межпоселкового газопровода от Красного Холма до Молоково протяженностью 25,2 км. Реализация всех этих мероприятий позволит подключить дома к газу.

Также в этом году стартует строительство газопровода, который позволит обеспечить голубым топливом жителей города Нелидово.