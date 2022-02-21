В Тверской области прошли памятные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Медведева

15 мая 1946 года Виктору Александровичу Медведеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Фото: ПТО

21 февраля 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка Виктора Александровича Медведева – Героя Советского Союза, командира звена гвардейского авиаполка, подполковника.

Виктор Медведев родился в деревне Бородулино Калязинского района. На фронте в Великую Отечественную он пробыл 16 месяцев и за это время совершил 100 боевых вылетов. 15 мая 1946 года Виктору Александровичу Медведеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Герой Советского Союза ушёл из жизни 7 января 1984 года.

Калязинский краевед Николай Суворов в своей книге «Калязин. Страницы истории» писал: «Во время одного из наступлений штурмовики Медведева разбили 25 вагонов с немецкой техникой, сожгли в наземных колоннах врага три танка и шесть автомашин. За три боя на реке Нарев Медведев 12 раз штурмовал наземные силы врага. Его удары были точными. Каждый раз он оказывался там, где требовалась срочная помощь штурмовика».

После окончания войны Виктор Медведев продолжил службу в Советской Армии. В 1957 году в звании подполковника уволен в запас. Жил и работал сначала в Калинине, затем в Николаеве.

В честь 100-летия со дня рождения героя в Калязинском районе прошли уроки мужества и была организована выставка «Калязинцы – Герои Советского Союза». Виктора Медведева чествовали на торжественном концерте в районном Доме культуры. К стеле его памяти на Аллее Героев в парке Победы возложили цветы.