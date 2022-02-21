Объявлено, сколько будет стоит проезд в автобусах "Транспорта Верхневолжья" в Конаково

В Конаковском районе запускают синие автобусы. Фото: ПТО

С марта в Конаковском районе и Конаково вместо вместо прежнего общественного транспорта начнут курсировать синие автобусы под брендом "Транспорт Верхневолжья". На всех маршрутах будет действовать новая тарифная линейка.

Предусмотрено удобное абонементное меню на 5, 20, 40 и 60 поездок, а также проездные на 1, 3, 7, 15, 30, 90, 365 дней. Абонементы действуют с момента покупки и позволят пассажирам экономить до 30%.

Выгоднее всего будет пользоваться абонементом на 60 поездок, по нему стоимость одной поездки - около 23 рублей. Стоимость пересадки составит 17 рублей.

Без абонемента стоимость поездки в городе Конаково, поселке Редкино и поселке Новозавидовский составит 27 рублей при безналичной оплате и 31 рубль при оплате наличными.

На пригородных маршрутах будет действовать тариф 3,35 рублей за километр при оплате наличными и 3,25 рублей - по безналичному расчету.

На всех маршрутах будет действовать льготный проезд - 302 рубля за месяц.

Оплатить проезд в общественном транспорте в Конаковском районе можно будет с помощью банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», транспортной карты «Волга», соцкарты жителя Тверской области, а также наличными деньгами.

При проезде в автобусах "Транспорта Верхневолжья" нужно прикладывать карту к валидатору два раза: первый раз - при входе, а затем повторно - при выходе.

Штраф за безбилетный проезд составляет от 500 до 1000 рублей.

С расписанием и маршрутами общественного транспорта в Конаково и Конаковском районе можно ознакомиться на сайте областного Минтранса.

По любым возникающим вопросам можно обратиться по номеру горячей линии "Транспорта Верхневолжья": 8-800-350-00-99.

Всего в Конаково и Конаковском районе предусмотрено создание 34 маршрутов, по которым будут курсировать автобусы среднего и малого класса.

- С 3 марта «Транспорт Верхневолжья» начнет действовать в Конаковской агломерации. Видим высокие ожидания жителей по стабильной работе общественного транспорта, что особенно актуально в часы пик. Мы сохраняем все льготы для ветеранов и других категорий граждан. В Конаково также планируем внедрять новые модели автобусов, – считает губернатор Игорь Руденя.