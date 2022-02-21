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Происшествия21 февраля 2022 15:11

В Тверской области мужчина угнал "ВАЗ" от входа в магазин

Его разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Машину разыскали и вернули владельцу

Машину разыскали и вернули владельцу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зубцовский отдел полиции обратился 18-летний житель посёлка Княжьи Горы. Молодой человек сообщил, что вечером от входа в магазин неизвестный угнал его автомобиль "ВАЗ".

Полицейские на месте происшествия опросили заявителя. Ориентировку на автомобиль направили патрульным экипажам. Машину нашли на одной из улиц посёлка.

Установлено, что угон совершил неоднократно судимый 35-летний знакомый потерпевшего. В полиции мужчина рассказал, что хотел покататься. Подозреваемый доехал на автомобиле до своего дома и, бросив машину, скрылся.

В отношении подозреваемого по ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Машину вернули владельцу.