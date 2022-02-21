Жителей Тверской области приглашают принять участие в фото-акции "В поисках воробья"

Сфотографируйте воробья! Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник

2022 год объявлен Союзом охраны птиц России годом домового воробья. Воробья все знают, это, пожалуй, самая привычная нам небольшая птица. Однако, как сообщает Центрально-лесной заповедник Тверской области, в последнее время домовые воробьи встречаются всё реже.

Помочь учёным выяснить, что происходит с популяцией домовых воробьев и каких воробьёв - домовых или полевых - больше в Тверской области, поможет акция "В поисках воробья".

"Вооружайтесь фотоаппаратами и смартфонами и отправляйтесь на поиски воробьёв в своём населённом пункте", - призывают работники заповедника.

Акция проводится с 21 февраля по 31 марта. Чтобы поучаствовать, необходимо:

- сфотографировать воробья или группу воробьёв (фото должно быть 2022 года, с выставленной датой, и по фото должно быть понятно, домовой это воробей или полевой);

- Отправить фотографии в формате jpg на электронную почту: forestprosvet@gmail.com с пометкой в теме письма "В поисках воробья". В сопроводительном письме укажите ФИО автора фото и место встречи с воробьём (город, улицу, ближайший дом, если фото сделано во дворе, парк или сквер).

Итоги акции будут опубликованы 1 апреля 2022 года на сайте заповедника и в его социальных сетях VK и FB.

Все участники акции получат сертификаты. А самые активные смогут принять участие в Евразийском учёте птиц в Центрально-Лесном государственном заповеднике осенью.