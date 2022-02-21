Прокуратура начала проверку после падения наледи на Петербургском шоссе в Твери

ЧП произошло на Петербургском шоссе Фото: прокуратура Тверской области

Прокуратурой Заволжского района Твери организовано проведение проверки по факту падения ледяной глыбы на мужчину.

ЧП произошло 21 февраля. 38-летний местный житель сидел на скамейке у подьезда №3 дома 116 по Петербургскому шоссе. В этот момент в дома упала ледяная глыба, мужчину зацепило осколками. С травмами его доставили в горбольницу №4.

- Установлено, что на момент ЧП крыша дома не была очищена от снега и наледи, специального ленточного ограждения не имелось, - сообщили в прокуратуре Тверской области. - В ходе проверки будет дана оценка деятельности ООО "ГУК Заволжского района г.Твери".

По данному факту проверку также проводит следственный комитет.

- В настоящее время кровля данного дома в удовлетворительном состоянии. По информации директора управляющей организации, наледь присутствует на козырьках балконов и балконных плит. Однако собственники некоторых помещений не предоставляют доступ специалистам УК для проведения работ по очистке козырьков и конструктивных элементов. В администрацию Заволжского района обращений от граждан по факту содержания крыши дома №116 по Петербургскому шоссе не поступало, - прокомментировали ситуацию в администрации Твери.