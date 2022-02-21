Арестованный в Твери за развращение малолетних девочек мужчина оказался их соседом

Пьяный мужчина показывал девочкам половые органы Фото: УМВД России по Тверской области

В Московском районе Твери по подозрению в действиях сексуального характера в отношении малолетних девочек был задержан мужчина. В полиции рассказали подробности происшествия.

В дежурную часть обратился отец 11-летней девочки. Дочь пришла домой и рассказала папе, что в подъезде дома к ней и ее 12-летним подругам подошел неизвестный мужчина, демонстрируя свои половые органы. Испугавшись, девочки убежали.

На место выехала следственно-оперативная группа. Участковые вместе с оперативниками провели поквартирный обход жильцов, изучили записи камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома.

- Со слов потерпевших составлено описание внешности предполагаемого преступника, его личность проверялась по информационно-поисковым базам УМВД, - сообщили в полиции.

Подозреваемым оказался сосед девочек - 46-летний мужчина, который проживает в том же доме. Фигуранта задержали. Свои действия он объяснил воздействием алкоголя.

Московским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.