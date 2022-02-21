В Твери старшеклассники сыграют в "Что? Где? Когда?"

Школьники сыграют в интеллектуальную викторину Фото: архив "КП"

22 февраля на базе Тверского филиала РГУ им А.Н. Косыгина пройдет интеллектуальная патриотическая онлайн-игра "Занимательная история" в формате популярного телепроекта "Что? Где? Когда?".

Принять участие в викторине смогут команды учеников 10-11 классов общеобразовательных школ. В команду могут войти до шести игроков, включая двух запасных и одного руководителя (учителя).

Вопросы игры посвящены военно-исторической тематике, теме родного края и известных деятелей. Финал игры для команды будет представлен в виде блиц-опроса для одного из игроков.

Для участия необходимо пройти регистрацию.