В правительстве Тверской области обсудили бюджет и помощь беженцам из Донецка и Луганска

В областном правительстве прошло заседание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

21 февраля губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами областного правительства.

Одной из тем стало исполнение регионального бюджета.

- Доходная часть областного бюджета на 2022 год утверждена в размере свыше 87 млрд рублей, расходная – порядка 88,5 млрд рублей. За первый месяц 2022 года большая часть расходованных средств была направлена на реализацию национального проекта «Демография», а также «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Еще одной темой совещания стал вопрос организации оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которые могут прибыть в Тверскую область.

Игорь Руденя поручил профильным министерствам и ведомствам в случае чего обеспечить беженцев необходимой медицинской помощью, организовать устройство детей в образовательные учреждения, а также помочь в трудоустройстве взрослых.