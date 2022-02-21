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Общество21 февраля 2022 12:45

В Тверской области оштрафованы 64 пьяных водителя

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверку водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 18 по 20 февраля, на территории Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В ходе рейда остановлено 64 водителя с признаками опьянения, 24 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, они привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.