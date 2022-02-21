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Общество21 февраля 2022 12:13

В Тверской области нашлась пропавшая 16-летняя девушка

Она сама пришла к следователю
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка сама пришла к следователю Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Девушка сама пришла к следователю Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области завершены поиски 16-летней жительницы деревни Савцино. Ранее сообщалось, что Кашинским межрайонным следственным отделом регионального СКР организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Девушка ушла из дома ночью 21 февраля. Следователи, вместе с полицией опросили родственников и знакомых.

Узнав, что ее разыскивают, девушка сама пришла к следователю.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.