В Тверской области нашлась пропавшая 16-летняя девушка

Девушка сама пришла к следователю Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области завершены поиски 16-летней жительницы деревни Савцино. Ранее сообщалось, что Кашинским межрайонным следственным отделом регионального СКР организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Девушка ушла из дома ночью 21 февраля. Следователи, вместе с полицией опросили родственников и знакомых.

Узнав, что ее разыскивают, девушка сама пришла к следователю.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.